Глава судейского корпуса РФС отреагировал на удаление ФернандесаNews.ru вчера в 06:47

Глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал об удалении защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Егоров заявил, что положительно оценивает работу арбитра Сергея Лапочкина.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Происшествия В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.

Политика Госдума приняла закон о надежном Рунете Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Происшествия «Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери Владелец французского "Ренна" Франсуа-Анри Пино планирует пожертвовать средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля случился пожар, передает Le Figaro.

Политика В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Политика Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Общество Названы самые востребованные в России профессии Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».

Происшествия В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.

Политика Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Экономика Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера» Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, рассматривает возможность участия в приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Транспорт Метро предупредило о возможной остановке движения на «красной» линии Московской метрополитен предупредил о возможной остановке движения в верхней части Сокольнической линии, в настоящее время поезда здесь — между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» — уже курсируют с увеличенными интервалами и движутся медленнее, чем обычно.

Шоу-бизнес Папарацци «поймали» Викторию Лопыреву и Игоря Булатова на пляже Напомню, что не так давно папарацци сделали снимки, на которых была заметна реальная фигура Виктории после рождения сына, формы явно отличались от тех, что мы видим в Инстаграм Лопырёвой.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Космос SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.

Происшествия В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.

Футбол «Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Львов» отказался от рассмотрения кандидатуры Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова раскрыла свои секреты красоты Актриса развенчала популярные мифы 11 апреля Ирина Безрукова отметила свое 54-летие.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда 16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".

Общество Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.

Здоровье Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам "Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.