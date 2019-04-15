Футбол

Глава судейского корпуса РФС отреагировал на удаление ФернандесаNews.ru вчера в 06:47

Глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал об удалении защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Егоров заявил, что положительно оценивает работу арбитра Сергея Лапочкина.
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Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку

Чемпионатвчера в 13:54

Александр Егоров: «Фол на Мелкадзе – пенальти. Желтые Фернандесу показаны заслуженно»

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

Глава департамента судейства РФС сделал замечание Ахметову за выражение «так убивать нельзя»

Sport24.ruвчера в 06:44

Александр Егоров: «Пусть Ахметов посмотрит значение слова „убивать“»

Матч ТВвчера в 07:35

Александр Егоров: Удаление Фернандеса справедливо, а на Мелкадзе был пенальти

Советский спортвчера в 10:16

Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»

РИА Новостивчера в 06:52

Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

Газета.Ruвчера в 08:04
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Происшествия

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

Обновлено в 03:59
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Политика

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Владелец французского "Ренна" Франсуа-Анри Пино планирует пожертвовать средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля случился пожар, передает Le Figaro.
Обновлено в 01:42
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Политика

Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой

Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Экономика

Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, рассматривает возможность участия в приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

300 призывников Крыма пытались уклониться от службы в армии

Обновлено в 06:05
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Борисов: на самолет МС-21 получено 175 «твердых» заказов

«Аэрофлот» может законтрактовать еще 35 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21 вдобавок к 50 заказанным.
Обновлено в 05:50
Транспорт

Метро предупредило о возможной остановке движения на «красной» линии

Московской метрополитен предупредил о возможной остановке движения в верхней части Сокольнической линии, в настоящее время поезда здесь — между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» — уже курсируют с увеличенными интервалами и движутся медленнее, чем обычно.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Папарацци «поймали» Викторию Лопыреву и Игоря Булатова на пляже

Напомню, что не так давно папарацци сделали снимки, на которых была заметна реальная фигура Виктории после рождения сына, формы явно отличались от тех, что мы видим в Инстаграм Лопырёвой.
Обновлено в 05:44
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Космос

SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 05:29
Происшествия

В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами

Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Футбол

«Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Львов» отказался от рассмотрения кандидатуры Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова раскрыла свои секреты красоты

Актриса развенчала популярные мифы 11 апреля Ирина Безрукова отметила свое 54-летие.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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