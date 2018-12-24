Политика
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США. Планируется, что преемник будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.
Коммерсантъ09:54
Оценить
Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерТелеканал 360° 10:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
На Украине отменено действие военного положение, введённого месяц назад в десяти областях страны.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Атака ВВС Израиля Вечером 25 декабря шесть израильских самолетов F-16 провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ударов были отражены ПВО Сирии, пострадали трое сирийских военных, также частично разрушен склад боеприпасов, сообщало агентство SANA.
Обновлено в 07:05
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Происшествия
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
Обновлено в 08:54
Энергетика
«Роснефть» на 2019 год закладывает цену на нефть в $50-53 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что компания на 2019 год закладывает в консервативном сценарии цену на нефть в диапазоне $50-53 за баррель.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин
Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
Обновлено в 02:13
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено вчера в 15:16
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Политика
Украина снова не смогла продать судно «Норд»
Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Политика
Вице-губернатор Петербурга Албин ушел в отставку
Обновлено в 04:02
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
В прошлом году встреча Путина с крупнейшими предпринимателями прошла в Кремле 21 декабря.
Обновлено в 08:15
Спорт
Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»
Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.
Обновлено в 07:49
Спорт
Медведева призналась, что подставляла коллег
Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек.
Обновлено в 05:08
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств
Правительство одобрило поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин призвал крупный бизнес участвовать в реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Кремле рассматривают представителей бизнеса как важного партнера в реализации нацпроектов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:42
Политика
Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе
«Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
В России создают новый комплекс ракетного вооружения «Булат»
Госкорпорация "Ростех" занимается созданием нового комплекса управляемого ракетного вооружения "Булат", передает РИА Новости.
Обновлено в 09:18
Авто
FAW привезет в Россию кроссовер FAW Besturn X40 весной 2019 года
В компании FAW рассказали, что намерены в 2019 году начать продажи в России нового кроссовера и уже даже обозначили сроки его выхода.
Обновлено в 06:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины
Самыми сладкими были признаны мандарины сорта "муркотт". Однако отмечается, что они наименее сочные.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко назвал причину окончания военного положения
Согласно социальным опросам, порядка 60% жителей Украины не поддерживают решение о введении военного положения и считают, что таким образом Петр Порошенко пытается отсрочить выборы.
Обновлено в 07:47
Авто
УАЗ продлил ОТТС на несколько бескапотных моделей
Обновлено в 06:03
Авто
Нейронная сеть выследит нарушителей ПДД в Москве
В столице начали фиксировать нарушения ПДД с помощью нейронной сети.
Обновлено в 08:22