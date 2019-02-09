Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по РоссииРБК вчера в 22:36
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали». Об этом сообщает Business Insider.
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Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом.
— Джон Ричардсон, американский генералРБК вчера в 22:36
с чего всё началось
По данным Business Insider, он назвал Москву одним из главных стратегических соперников и заявил, что она якобы все больше захватывает основные водные пути.Известия05:57
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Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
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Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
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В МИД назвали условие транзита газа через Украину
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Обновлено в 03:17
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Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле выросло до 10.
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
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Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
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Обновлено в 03:03
Авто
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Обновлено вчера в 07:27
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Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
Обновлено в 05:58
Общество
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Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
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Происшествия
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Обновлено в 01:14
Авто
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Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Спорт
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Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 16:02
Общество
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В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране.
Обновлено 06 февраля в 07:57
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Назван ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка
В ТОП-5 собраны лучшие модели, которые точно будут интересны любому автовладельцу.
Обновлено в 03:26
Политика
Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах
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Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Музыка
На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
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Общество
Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети
Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
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«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02