Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по РоссииРБК вчера в 22:36

Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом.

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали». Об этом сообщает Business Insider.

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

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