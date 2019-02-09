Американский адмирал призвал «надавить на РФ и КНР в паре регионов»Вести.Ru 02:55

Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом.

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США считает, что Вашингтон проявляет недостаточно агрессии в отношении конкурентов, поэтому "надавить в паре регионов" было бы хорошей идеей. "Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", — отметил Ричардсон.

Американский адмирал призвал «надавить на РФ и КНР в паре регионов»

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