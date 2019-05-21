Происшествия
В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида ВолковаЭхо Москвы 01:15
Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".
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Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Экономика
АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка
В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье
В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют
Обновлено в 05:52
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Политика
Песков рассказал о планах Путина на отпуск
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Грунт из-под здания Госдумы могла вымыть Неглинка
Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов
Бывший чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи плюнул в лицо ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову во время дуэли взглядов перед их боем в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 04:47