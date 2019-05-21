Происшествия

В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида ВолковаЭхо Москвы 01:15

Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".
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Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

РБК01:20

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости00:57

Соратник Алексея Навального Леонид Волков этим утром был задержан полицией

Эхо Москвы07:02

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Новая газета00:25

Соратника Навального задержали в Москве за организацию массовых беспорядков

URA.Ru00:02

В Москве задержали Леонида Волкова

Дождь00:04

Бывший глава предвыборного штаба Навального Волков сообщил о своем задержании

Коммерсантъ00:45
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Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Экономика

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье

В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Мста-С» модернизируют

Обновлено в 05:52
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Политика

Песков рассказал о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Происшествия

Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Грунт из-под здания Госдумы могла вымыть Неглинка

Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Единоборства

Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов

Бывший чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи плюнул в лицо ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову во время дуэли взглядов перед их боем в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 04:47
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Леонид Волков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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