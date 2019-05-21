Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержанииРБК 01:20
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter. Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Здоровье
Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина
Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма
В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено вчера в 05:23
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене
Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Происшествия
МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей
"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19