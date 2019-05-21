Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержанииРБК 01:20

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter. Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая.
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Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

РБК01:20

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости00:57

Бывший глава предвыборного штаба Навального Волков сообщил о своем задержании

Коммерсантъ00:45

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Новая газета00:25

Соратника Навального задержали в Москве за организацию массовых беспорядков

URA.Ru00:02

В Москве задержали Леонида Волкова

Дождь00:04

Директор ФБК: Задержание соратника Алексея Навального, Леонида Волкова напрямую связано с предстоящими выборами

Эхо Москвы04:00
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Здоровье

Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина

Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Кино

Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Футбол

Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма

В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:22
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено вчера в 05:23
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Происшествия

МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
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Леонид Волков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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