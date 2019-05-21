Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержанииРБК 01:20

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter. Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая.
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Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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