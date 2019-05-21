Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержанииРБК 01:20
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter. Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая.
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Происшествия
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
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Экономика
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Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.
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Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
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БПП может выдвинуть Порошенко на пост премьер-министра
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