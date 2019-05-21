Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержанииРБК 01:20

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter. Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая.

Происшествия ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Здоровье Подарки от фармкомпаний стали чаще брать врачи Вдвое чаще врачи стали принимать подарки от производителей лекарств.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Общество Составлен рейтинг самых хамских городов России Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.

Шоу-бизнес Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.

Экономика АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Экономика В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с розой в зубах поблагодарила за поздравления Благодаря социальным сетям Лера не смогла укрыться от внимания поклонников - 19 мая ей слали поздравления со всех уголков земного шара.

Гаджеты Зарядное устройство-генератор за SOScharger $ 29,99 Прямой USB-выход делает его совместимым практически с любым телефоном. SOScharger доступен за $ 29,99.

Армия и оружие Российская армия отказалась от тушенки и устриц Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».

Политика Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс «Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Политика На Украине начала работу экспертная миссия МВФ Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.

Экономика Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Политика Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.

Политика Кремль отреагировал на возможные преграды для «Северного потока-2» В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.