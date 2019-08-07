Футбол

Глава селекционной службы «Спартака» покинул клубРоссийская газета 00:33

"Спартак" покинул глава селекционной службы Александр Аверьянов. Как сообщает "Чемпионат", Аверьянов находился на этой должности с 2007 года.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».
Чемпионатвчера в 16:51

Подробнее о событии

Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе

Советский спортвчера в 17:04

Глава селекционной службы «Спартака» покинул команду

Матч ТВвчера в 19:55

СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб

RT на русскомвчера в 17:59

«Спартак» остался без главы селекционной службы

Sport.ruвчера в 17:29

Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду

Sport24.ruвчера в 17:58

«Спартак» уволил главу скаутской службы Аверьянова. Он работал в клубе с 2007 года

Sports.ruвчера в 16:50

«Спартак» расстался с главой селекционной службы

Чемпионатвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Политика

В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено вчера в 14:25
Политика

Детектив из ФРГ заявил о готовности предоставить доказательства по делу о MH17

Немецкий детектив рассказал, что власти ФРГ требовали опровергнуть предоставленные им данные.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Теннис

Шарапова попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на седьмой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Зеленский после гибели боевиков ВСУ обратился к «нормандской четверке»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском

Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 00:14
Футбол

Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»

«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы

Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Здоровье

Названы девять причин отказаться от потребления соли

По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

Обновлено в 00:41
Футбол

Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре

Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за шторма в Приморье

Обновлено вчера в 13:44
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье

Обновлено вчера в 23:11
Наука

Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Вячеслав Володин посетит Волгоград

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск скорой

Закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование деятельности медработников вступает в силу в России во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено 05 августа в 20:42
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Евгений Турбин рассудит матч «Динамо» и «Зенита»

Российский футбольный союз назвал главного арбитра матча пятого тура российской футбольной Премьер-Лиги между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Культура

Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда

Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятив ее Мексике и всем иммигрантам в мире.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

«Бабахнуло рано утром». Зачем боевики Басаева вторглись в Дагестан

Обновлено в 01:00
Авто

Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар

Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное