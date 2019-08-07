Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».

с чего всё началось

"Спартак" покинул глава селекционной службы Александр Аверьянов. Как сообщает "Чемпионат", Аверьянов находился на этой должности с 2007 года.

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