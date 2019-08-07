Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» покинул клубРоссийская газета 00:33
"Спартак" покинул глава селекционной службы Александр Аверьянов. Как сообщает "Чемпионат", Аверьянов находился на этой должности с 2007 года.
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Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».Чемпионатвчера в 16:51
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«Спартак» уволил главу скаутской службы Аверьянова. Он работал в клубе с 2007 года
Sports.ruвчера в 16:50
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