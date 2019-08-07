Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул командуSport24.ru вчера в 17:58
Помимо Аверьянова из московской команды ушли большинство членов селекционного отдела красно-белых. Александр Аверьянов, который в 2001 году окончил высшую школу тренеров, находился во главе селекционной службы с 2007 года.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».Чемпионатвчера в 16:51
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«Спартак» уволил главу скаутской службы Аверьянова. Он работал в клубе с 2007 года
Sports.ruвчера в 16:50
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Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.
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Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
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Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
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Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
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На Украине потребовали смены мирового порядка
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Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
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В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
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Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Здоровье
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РБК пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на два процента.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб обыграет Порье тактически
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов применит специально разработанную тактику в поединке 7 сентября с временным чемпионом Дастином Порье.
Обновлено в 02:43
Космос
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 12:35
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«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено 05 августа в 03:08
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Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
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Кино
Актеров из «Оно-2» омолодили для продолжения фильма
Юные актеры, которые сыграли в первой части фильма ужасов "Оно", были омоложены с помощью компьютерной графики для съемок в продолжении истории.
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Футбол
Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лайкнул комментарий болельщика под записью в инстаграме о вратарях парижан Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Российский рынок праворульных автомобилей сократился на 1%
В первом полугодии на российском авторынке было продано 288,4 тысяч машин с правым рулем, что на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье
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Политика
Пушков ответил генсеку НАТО по Крыму
США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".
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