Футбол

Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул командуSport24.ru вчера в 17:58

Помимо Аверьянова из московской команды ушли большинство членов селекционного отдела красно-белых. Александр Аверьянов, который в 2001 году окончил высшую школу тренеров, находился во главе селекционной службы с 2007 года.
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