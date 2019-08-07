Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул командуSport24.ru вчера в 17:58
Помимо Аверьянова из московской команды ушли большинство членов селекционного отдела красно-белых. Александр Аверьянов, который в 2001 году окончил высшую школу тренеров, находился во главе селекционной службы с 2007 года.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
Обновлено в 08:22
Политика
Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Samsung отложила конфигурацию Galaxy Note 10+ с 1 ТБ флэш-памяти
Напомним, что Samsung уже рассказала о новом процессоре для Galaxy Note 10+.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Белла Хадид и The Weeknd расстались
Возобновили они отношения в мае 2018 года: пара вместе ездила отдыхать (даже пропустила фестиваль Coachella), и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
В Пензе на реконструкцию детской больницы потратят 576 млн рублей
Минздраву дано поручение сформировать актуальный перечень оборудования, необходимого для больницы, проработать вопрос подбора, обучения (переобучения) кадров.
Обновлено в 05:44
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Футбол
Диего Форлан завершил карьеру футболиста
Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 05:57
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
МИД РФ назвал сумму долга Украины перед странами СНГ
Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года, — напомнили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36