Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул командуSport24.ru вчера в 17:58
Помимо Аверьянова из московской команды ушли большинство членов селекционного отдела красно-белых. Александр Аверьянов, который в 2001 году окончил высшую школу тренеров, находился во главе селекционной службы с 2007 года.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».Чемпионатвчера в 16:51
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Соцсети покорил двойник Брэда Питта, занимающийся строительством
Соцсети покорил мужчина, который внешне похож на актера Брэда Питта.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Футбол
«Тоттенхэм» назвал стоимость Эриксена
Руководство лондонского "Тоттенхэма" готово расстаться с хавбеком Кристианом Эриксеном и уже определилось с трансферной стоимостью игрока.
Обновлено в 04:01
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено 05 августа в 20:39
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В США начинают испытания РЭБ-системы NGJ-MB, "превосходящей комплекс "Хибины"
Обновлено в 07:08
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 06:53
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Canon запатентовала беспроводную зарядку
Сегодня ведомством США в сети была опубликована заявка Canon на патент с описанием беспроводной зарядки для камеры.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Производство технических решений и аппаратуры для исполнения закона Яровой возьмут на себя несколько компаний: «Норси-транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с Алишером Усмановым группу «Цитадель», пишет РБК со ссылкой на документ Минкомсвязи.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.
Обновлено в 00:50
Футбол
Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков
На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.
Обновлено в 06:44