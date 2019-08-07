Футбол

Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул командуSport24.ru вчера в 17:58

Помимо Аверьянова из московской команды ушли большинство членов селекционного отдела красно-белых. Александр Аверьянов, который в 2001 году окончил высшую школу тренеров, находился во главе селекционной службы с 2007 года.
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с чего всё началось

«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».
Чемпионатвчера в 16:51

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Глава селекционной службы «Спартака» опроверг уход из клуба

Матч ТВ06:52

Глава селекционеров «Спартака» Аверьянов: «Ребят, проверяйте информацию. Я работник клуба»

Sports.ru06:48

Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду

Sport24.ruвчера в 17:58

Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов опроверг информацию об уходе

Бомбардир.ру06:40

«Спартак» остался без главы селекционной службы

Sport.ruвчера в 17:29

Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе

Советский спортвчера в 17:04

«Спартак» расстался с главой селекционной службы

Чемпионатвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

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В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

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Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Соцсети покорил двойник Брэда Питта, занимающийся строительством

Соцсети покорил мужчина, который внешне похож на актера Брэда Питта.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Футбол

«Тоттенхэм» назвал стоимость Эриксена

Руководство лондонского "Тоттенхэма" готово расстаться с хавбеком Кристианом Эриксеном и уже определилось с трансферной стоимостью игрока.
Обновлено в 04:01
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Космос

Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России

Обновлено 05 августа в 20:39
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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В США начинают испытания РЭБ-системы NGJ-MB, "превосходящей комплекс "Хибины"

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Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Футбол

«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 06:53
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Canon запатентовала беспроводную зарядку

Сегодня ведомством США в сети была опубликована заявка Canon на патент с описанием беспроводной зарядки для камеры.
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Гаджеты

34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре

Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Производство технических решений и аппаратуры для исполнения закона Яровой возьмут на себя несколько компаний: «Норси-транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с Алишером Усмановым группу «Цитадель», пишет РБК со ссылкой на документ Минкомсвязи.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
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Происшествия

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.
Обновлено в 00:50
Футбол

Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков

На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.
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