Политика
«Глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию», — указали в департаменте. Отмечается, что временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, который ранее отвечал в правительстве за экономический блок.
RT на русском19:37
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с чего всё началось
Глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку, сообщили в понедельник РИА Новости в департаменте информационной политики.РИА Новости19:26
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В Сахалинской области сменился исполняющий обязанности председателя правительства
SakhalinMedia.ru19:42
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Политика
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Политика
В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента
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Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине
Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС.
Обновлено в 12:43