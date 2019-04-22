Политика
Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставкуНТВ 06:31
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста. Этот регион стал единственным, где в борьбе за кресло президента победил Пётр Порошенко. Синютка был назначен на пост председателя Львовской областной администрации в 2014 году.
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Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Технологии
«ВКонтакте» объявил о наборе стажёров
Восемь команд соцсети примут от одного до трех стажеров. Прошедшие конкурс будут ежедневно трудиться над реальными задачами «ВКонтакте».
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Обновлено вчера в 22:55
Наука
24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ
Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Футбол
Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»
Обновлено в 11:53
Политика
США запретили миру покупать нефть у Ирана
США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Колокольцев наградил полицейских, отличившихся в спасении людей
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении людей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Наука
Искусственные лимфоузлы помогут победить рак
У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37
Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
Обновлено в 12:40
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае
Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.
Обновлено в 05:16