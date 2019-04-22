Политика

Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставкуНТВ 06:31

Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста. Этот регион стал единственным, где в борьбе за кресло президента победил Пётр Порошенко. Синютка был назначен на пост председателя Львовской областной администрации в 2014 году.
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Уходит в отставку глава единственной области Украины, поддержавшей Порошенко

Газета.Ru10:41

Губернатор проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

РИА Новости06:25

Председатель Львовской обладминистрации заявил об уходе в отставку

RT на русском06:01

Первый пошел: после победы Зеленского подал в отставку глава Львовской области

Вести.Ru05:28

На Украине ушел в отставку глава региона, в котором проголосовали за Порошенко

Коммерсантъ05:21

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

РБК05:19

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

ТАСС04:55
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Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Технологии

«ВКонтакте» объявил о наборе стажёров

Восемь команд соцсети примут от одного до трех стажеров. Прошедшие конкурс будут ежедневно трудиться над реальными задачами «ВКонтакте».
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Обновлено вчера в 22:55
Наука

24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ

Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
Обновлено в 12:11
Футбол

Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»

Обновлено в 11:53
Политика

США запретили миру покупать нефть у Ирана

США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Колокольцев наградил полицейских, отличившихся в спасении людей

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении людей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Наука

Искусственные лимфоузлы помогут победить рак

У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37
Политика

Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Авто

Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels

Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Общество

Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализации

Обновлено в 09:19
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Политика

В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

Обновлено в 12:40
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае

Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.
Обновлено в 05:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Синютка Олег Михайлович
Украинский политик
Украинский политик. Председатель Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2014 года.
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