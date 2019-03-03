Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» Трахтенберг подал в отставкуСоветский спорт 11:03

Пресс-атташе и директор по связям с общественностью московского Спартака Леонид Трахтенберг подал в отставку. 27 февраля на сайте красно-белых был опубликован материал о взаимоотношениях фанатов с руководством и игроками команды под названием Понты дороже денег, который был взят с сайта Bobsoccer.
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И.о. пресс-атташе «Спартака» назначен Папенков

Чемпионат14:36

Исполняющим обязанности пресс-атташе «Спартака» назначен Папенков

Sports.ru12:40

Исполнять обязанности пресс-атташе «Спартака» будет бывший журналист «СЭ»

Спорт-Экспресс12:20

Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК «Спартак»

ТАСС11:09

Глава пресс-службы «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Советский спорт11:03

СМИ сообщили имя нового пресс-атташе «Спартака»

Матч ТВ13:48

Съеден фантастическими тварями. «Спартак» потерял пресс-атташе

Спорт день за днем11:26
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

В «Нафтогазе» предупредили о риске полной потери газового транзита

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Северный поток-2" сделает невостребованной газотранспортную систему страны.
Обновлено в 18:47
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

"Несмотря на сохраняющиеся препятствия, переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнуто на встрече президента (США Дональда) Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с планами.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Экономика

Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено в 16:02
Спорт

Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы в помещении.
Обновлено в 15:57
Политика

Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

Обновлено в 16:29
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Обновлено в 16:35
Политика

Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» заявил о готовности России к диалогу с новым руководством Украины.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве

На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:24
Общество

Министром сельского хозяйства стал Денис Бочкарёв

Новым министром сельского хозяйства стал финалист губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» Денис Бочкарёв.
Обновлено в 18:54
Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 15:31
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Политика

В Посольстве РФ прокомментировали секретность вокруг дела Скрипалей

Секретность, которая была создана вокруг инцидента в британском Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, которая проводится властями Британии.
Обновлено вчера в 12:03
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Космос

На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon

После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Политика

Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено в 16:55
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 16:29
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

Обновлено в 13:32
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Экономика

Названы регионы, где у населения больше всего просроченных кредитов

Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга субъектов РФ с просроченной задолженностью по кредитам, а самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП на МКАД

В Сети появилось видео с западного участка МКАД, где произошла серия ДТП.
Обновлено в 02:23
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
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