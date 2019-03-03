Футбол
Глава пресс-службы «Спартака» Трахтенберг подал в отставкуСоветский спорт 11:03
Пресс-атташе и директор по связям с общественностью московского Спартака Леонид Трахтенберг подал в отставку. 27 февраля на сайте красно-белых был опубликован материал о взаимоотношениях фанатов с руководством и игроками команды под названием Понты дороже денег, который был взят с сайта Bobsoccer.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
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