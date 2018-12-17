Аргументы и Факты вчера в 21:06

Обязанности председателя правительства временно будет исполнять Алексей Белик Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом в понедельник, 17 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Армия и оружие Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Политика Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России.

Политика Политика Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Политика Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика Политика Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Политика Политика Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Политика Политика Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите во время своей речи в парламенте.

Политика Политика Пять зампредов правительства Омской области лишились должностей Как отмечается, на должности заместителей председателя областного правительства «с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев».

Политика Политика «Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.