Политика

Глава правительства Сахалина Щербина подала в отставку
Аргументы и Факты
вчера в 21:06

Обязанности председателя правительства временно будет исполнять Алексей Белик Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом в понедельник, 17 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Аргументы и Фактывчера в 21:06

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Глава правительства Сахалинской области ушла в отставку

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Глава правительства Сахалина подала в отставку

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Вера Щербина ушла с поста председателя правительства Сахалинской области

АСТВвчера в 19:13

Председатель сахалинского правительства подала в отставку после выборов в Приморье

Сахалин.Инфовчера в 18:08
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