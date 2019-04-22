Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставкуВедомости 05:45
Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка принял решение покинуть свой пост. Это первая отставка после состоявшегося 21 апреля второго тура президентских выборов на Украине, отмечает агентство УНИАН.
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Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Обновлено в 06:37
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Наука
В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов
Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Религия
У православных христиан началась страстная неделя Великого поста
У православных христиан началась страстная неделя. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году.
Обновлено в 04:20
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Происшествия
В британском Дерби произошли взрывы и пожар у вокзала
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Любовница Станислава Говорухина предлагает эксгумировать тело режиссера для установления отцовства
Обновлено в 09:00
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез
Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Авто
Hyundai и Kia готовят инновационную опцию
Обновлено в 02:07
Общество
Темрюк и Крымск получили почетные звания городов воинской доблести
Законодательное собрание Краснодарского края присвоило Темрюку и Крымску, на территории которых велись масштабные бои во время Великой Отечественной войны, почетные звания городов воинской доблести, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
Обновлено в 09:56
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24