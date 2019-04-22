Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставкуВедомости 05:45

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка принял решение покинуть свой пост. Это первая отставка после состоявшегося 21 апреля второго тура президентских выборов на Украине, отмечает агентство УНИАН.
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Уходит в отставку глава единственной области Украины, поддержавшей Порошенко

Газета.Ru10:41

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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

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Коммерсантъ05:21

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RT на русском06:01

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

ТАСС04:55
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Синютка Олег Михайлович
Украинский политик
Украинский политик. Председатель Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2014 года.
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