Общество

На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦГазета.Ru 10:11

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Обсудить
Димитрий Смирнов
Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru 10:54
с чего всё началось

По радио «Радонеж» сказали, что мужчины умнее женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.
Интерфакс06:33

Подробнее о событии

Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума

РБК14:39

В церкви ответили на слова священнослужителя о глупых женщинах

URA.Ru09:42

«Их слабость ума не в том, что они глупее»: протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте

Комсомольская правда11:00

В РПЦ оценили мнение священника о «слабых» умственных способностях женщин

RT на русском09:54

В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин

РИА Новости09:24

В РПЦ заявили, что не ставят задачу определить степень ума мужчин и женщин

ТАСС09:01

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом

Интерфакс - Россия06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Происшествия

Не менее семи россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

Обновлено в 18:23
Кино

Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля

19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Журналисты раскусили план Дмитрия Шепелева

Как удалось узнать журналистам, Шепелев усердно работает над созданием другого образа для продвижения своего авторского проекта.
Обновлено в 06:00
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»

Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика

Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны

В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.
Обновлено в 15:59
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Авто

«Рольф» в I полугодии 2019 года увеличил продажи на 6%

Автодилерский холдинг "Рольф" по итогам первого полугодия 2019 года продал 45,5 тыс. новых автомобилей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 13:27
Политика

Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода

Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Обновлено в 13:22
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Гаджеты

Продано 15 млн смартфонов Honor 8X

Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Футбол

Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду

Обновлено в 17:30
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Обновлено в 07:42
Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп 8 июля в своем аккаунте в Twitter раскритиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, уходящую в отставку, а также посла королевства в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:30
Экономика

Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле

Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Здоровье

Водителей могут начать проверять на алкоголизм перед выдачей прав

Граждан России, возможно, станут проверять на частоту употребление спиртных напитков перед выдачей водительских удостоверений.
Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное