Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языкеГазета.Ru 17:31
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук объяснил, для чего намеренно использует в разговорах русский, а не украинский язык. Он отметил, что делает это в знак протеста против скандального закона и языке и в знак поддержки жителей юго-востока Украины.
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Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Культура
Sky: купленная за £1 книга о Гарри Поттере ушла с молотка за £28,5 тыс
В марте книга про Гарри Поттера из первой серии с ошибками ушла с молотка в Лондоне за £68,8 тыс. ($91 тыс.).
Обновлено в 17:28
Общество
В каком возрасте вы можете разбогатеть по знаку Зодиака
Астрологи предлагают с помощью звезд узнать, какой период времени станет для вас финансово удачным. У каждого знака Зодиака он свой.
Обновлено в 14:01
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Происшествия
МЧС отправило в Приангарье Бе-200
МЧС России отправило в помощь "Авиалесоохране", которая занимается тушением лесных пожаров на территории Иркутской области, самолет Бе-200.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено в 18:22
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено в 15:58
Политика
Президент Бразилии пошутил про влюбленность в Трампа
Бразильский президент Жаир Болсонару пошутил про то, что все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Порту» подписал вратаря сборной Аргентины
Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин перешел из "Америки" в "Порту". Мексиканский клуб объявил об уходе 31-летнего аргентинца.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате
В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате. Четверо местных жителей будут обязаны заплатить по 40 евро каждый.
Обновлено в 15:04
Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны России опробовало работу высокоскоростного «военного Интернета».
Обновлено в 18:15
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Авто
Cadillac намекает на скоростной внедорожник
Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.
Обновлено в 14:54
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14