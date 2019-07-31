Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук объяснил, для чего намеренно использует в разговорах русский, а не украинский язык. Он отметил, что делает это в знак протеста против скандального закона и языке и в знак поддержки жителей юго-востока Украины.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Культура Sky: купленная за £1 книга о Гарри Поттере ушла с молотка за £28,5 тыс В марте книга про Гарри Поттера из первой серии с ошибками ушла с молотка в Лондоне за £68,8 тыс. ($91 тыс.).

Общество В каком возрасте вы можете разбогатеть по знаку Зодиака Астрологи предлагают с помощью звезд узнать, какой период времени станет для вас финансово удачным. У каждого знака Зодиака он свой.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Происшествия МЧС отправило в Приангарье Бе-200 МЧС России отправило в помощь "Авиалесоохране", которая занимается тушением лесных пожаров на территории Иркутской области, самолет Бе-200.

Происшествия В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Технологии Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.

Политика Президент Бразилии пошутил про влюбленность в Трампа Бразильский президент Жаир Болсонару пошутил про то, что все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.

Происшествия Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.

Футбол «Порту» подписал вратаря сборной Аргентины Вратарь сборной Аргентины Агустин Марчесин перешел из "Америки" в "Порту". Мексиканский клуб объявил об уходе 31-летнего аргентинца.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате. Четверо местных жителей будут обязаны заплатить по 40 евро каждый.

Политика Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Авто Cadillac намекает на скоростной внедорожник Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.