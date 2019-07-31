Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языкеРИА Новости 14:09

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
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