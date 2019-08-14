Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

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