Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в РадеГазета.Ru 07:24
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Большая часть жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касается нарушений в сфере услуг, заявила глава ведомства Анна Попова на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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В среду, 14 августа, губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с главврачами обсудил методы развития региональной медицины.
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В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
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Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
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В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.
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Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
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В WhatsApp на Android появилась новая функция
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Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
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Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
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Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
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Трамп пригрозил выходом США из ВТО: кого он пугает
Отношения у администрации Трампа с Всемирной торговой организацией не задались сразу — в первую очередь из-за желания американского президента пересмотреть очень многие соглашения, которые он считает несправедливыми по отношению к США.
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Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах
Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
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Читы для Apex Legends и CS:GO могут украсть ваши личные данные
Вредоносное программное обеспечение Baldr маскируют под читы для Apex Legends и CS:GO.
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Энергетика
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Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Пассажирам запретили на борт самолетов проносить ноутбуки MacBook Pro.
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Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Женщина погибла в массовом ДТП в Ленобласти
Столкнулись автомобили Peugeot Expert, Skoda Kodiaq и Hyundai, в результате чего находившаяся в Skoda 67-летняя женщина погибла, еще четыре человека, включая девятилетнего ребенка, пострадали.
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Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
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