Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языкеРИА Новости 09:20
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
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Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено в 09:42
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
Дианем, помимо «Спартака», интересуются другие российские клубы
Генеральный директор агентства, ведущего дела нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, Фабрицио Скудери прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака».
Обновлено в 09:03
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить свою карьеру в кино
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа
Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Общество
Адвокаты жены Глушаковой заявили, что уличили игрока в выводе денег
Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 11:22
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:09
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу
Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58