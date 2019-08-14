Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языкеРИА Новости 09:20

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
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Депутаты на Украине поругались из-за русского языка

URA.Ru07:53

В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка

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Новоизбранные депутаты Верховной рады поспорили из-за русского языка

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Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

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Нового украинского депутата отругали за русский язык

Lenta.ru06:47

Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

Известия06:10
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

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Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
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Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
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Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
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22 курильщика вейпов госпитализированы в США из-за проблем с дыханием

Обновлено в 13:55
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
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Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
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АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
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Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске

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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Умер худрук Театра сказки Игорь Игнатьев

В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
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Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
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