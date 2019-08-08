Политика
Глава партии «Здоровая Сербия» предложил передать Косово РоссииBFM.ru 10:07
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России. Об этом сообщает EurAsia Daily. По мнению политика, если установить российское управление в Косово, сербы, проживающие в этом регионе, смогли бы получить гражданство России.
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По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.Евразия Daily05:52
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Салих Сагидов прокомментировал слова Кадырова об имаме Шамиле
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Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
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Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
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Обновлено вчера в 07:51
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Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
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Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
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Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59