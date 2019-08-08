По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.

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Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России. Об этом сообщает EurAsia Daily. По мнению политика, если установить российское управление в Косово, сербы, проживающие в этом регионе, смогли бы получить гражданство России.

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