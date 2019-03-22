Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в ЯкутииREGNUM вчера в 22:38

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Lenta.ruвчера в 17:57

Киргизия попросила Россию защитить сограждан в Якутии

URA.Ruвчера в 20:52

Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии

Эхо Москвывчера в 18:09

Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии

Телеканал 360°вчера в 22:19

Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии

РБКвчера в 17:02

Глава киргизского парламента попросил посла РФ позаботиться о безопасности граждан Киргизии в Якутске

Росбалтвчера в 11:37

В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии

Интерфакс - Россиявчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

ФСБ проводит обыски в рамках дела о хищениях при гособоронзаказе

В настоящее время возбуждено уголовное дело «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа, сообщает ФСБ РФ.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Здоровье

Школьников Урая отправили на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ

В феврале в школах Урая уже вводился карантин по гриппу и ОРВИ. Тогда учебный процесс был приостановлен с 5 по 14 февраля.
Обновлено вчера в 07:01
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено 21 марта в 16:07
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Путешествия

Названы страны, при поездке в которые туристы предпочитают покупать страховку

Эксперты назвали страны, при поездке в которые российские туристы предпочитают покупать страховку.
Обновлено вчера в 21:01
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Украина удержала ничейный результат в матче с Португалией

Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
Обновлено вчера в 17:41
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Общество

В ПФР разъяснили, кто имеет право получать две пенсии

Две выплаты от государства — страховую пенсию по старости и за выслугу лет — имеют право получать госслужащие, космонавты и лётчики-испытатели.
Обновлено вчера в 00:30
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Россия снова завалила проект Ил-112В

Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 01:03
Политика

Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено вчера в 12:15
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное