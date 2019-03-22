Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в ЯкутииREGNUM вчера в 22:38

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

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