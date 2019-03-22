Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в ЯкутииREGNUM вчера в 22:38
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
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В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии
Интерфакс - Россиявчера в 10:50
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Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Происшествия
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В настоящее время возбуждено уголовное дело «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа, сообщает ФСБ РФ.
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Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
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Культура
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Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
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Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
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Здоровье
Школьников Урая отправили на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ
В феврале в школах Урая уже вводился карантин по гриппу и ОРВИ. Тогда учебный процесс был приостановлен с 5 по 14 февраля.
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В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
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Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
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Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
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Названы страны, при поездке в которые туристы предпочитают покупать страховку
Эксперты назвали страны, при поездке в которые российские туристы предпочитают покупать страховку.
Обновлено вчера в 21:01
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Общество
В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Украина удержала ничейный результат в матче с Португалией
Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
Обновлено вчера в 17:41
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque
Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
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У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
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Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Общество
В ПФР разъяснили, кто имеет право получать две пенсии
Две выплаты от государства — страховую пенсию по старости и за выслугу лет — имеют право получать госслужащие, космонавты и лётчики-испытатели.
Обновлено вчера в 00:30
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Россия снова завалила проект Ил-112В
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
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Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
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