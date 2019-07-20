с чего всё началось

Как отмечается, ее увольнение совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, а также двух полковников ФСБ в отставке. По словам источников, эти два события взаимосвязаны, и именно после ареста Черкалина, Цыпина приняла решение уволиться из ГСУ.

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

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