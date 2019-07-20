Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБГазета.Ru 03:58
Как отмечается, ее увольнение совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, а также двух полковников ФСБ в отставке. По словам источников, эти два события взаимосвязаны, и именно после ареста Черкалина, Цыпина приняла решение уволиться из ГСУ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В интервью газете «Петровка, 38» в апреле 2017 года она рассказывала, что ее отдел в ГСУ ГУ МВД занимается в том числе преступлениями, связанными с хищениями средств и активов банков.РБК02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Владимир Путин встретился с пострадавшими тулунчанами
У входа в пункт временного размещения Владимир Путин встретился с пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Происшествия
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400
Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
Обновлено 17 июля в 09:20
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Авто
Новые Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Что касается модели Accent, то она является модификацией известной в России версии Solaris.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Xiaomi выпустит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Обновлено в 04:10
Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»
По ходу прошлого сезона несколько раз появлялась информация о напряженных отношениях между Озилом и главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери.
Обновлено в 02:37
Общество
Путин поприветствовал участников и гостей Международного дня бокса
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного дня бокса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:43
Политика
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
Обновлено 18 июля в 07:50
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Космос
NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00