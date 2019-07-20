Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБГазета.Ru 03:58
Как отмечается, ее увольнение совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, а также двух полковников ФСБ в отставке. По словам источников, эти два события взаимосвязаны, и именно после ареста Черкалина, Цыпина приняла решение уволиться из ГСУ.
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Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.РИА Новости00:14
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