Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.

с чего всё началось

Как отмечается, ее увольнение совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, а также двух полковников ФСБ в отставке. По словам источников, эти два события взаимосвязаны, и именно после ареста Черкалина, Цыпина приняла решение уволиться из ГСУ.

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

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