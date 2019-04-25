Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взятокRT на русском 09:08

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

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