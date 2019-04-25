Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взятокRT на русском 09:08
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
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Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
Обновлено в 03:21
Хоккей
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске
Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:14
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Политика
Путин поручил поддержать отечественных виноделов
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки отечественных виноградарских хозяйств.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе
В газете Moscow Times заявили, что убитый при стрельбе около станции «Новые Черемушки» в Москве не был их сотрудником, а его удостоверение поддельное.
Обновлено в 13:44
Экономика
НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%
В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
Обновлено в 04:11
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В Минобороны отвергли обвинения в невыплате суточных воевавшим в Сирии морякам
Ранее газета рассказала о трех случаях, когда военные и гражданские служащие ВМФ России, вернувшиеся из командировок в Сирию, вынуждены были судиться с руководством своих воинских частей, требуя выплаты суточных и предоставление льгот.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Телефон-банан Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp
В прошлом году бренд Nokia возродил легендарный телефон-банан, который также предлагается и на российском рынке.
Обновлено в 14:25