Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взятокRT на русском 09:08
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика
Старую визитку Владимира Путина выставили на продажу
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на одной из популярных платформ купли-продажи.
Обновлено в 09:48
Экономика
ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Общество
Магнитогорский священник вернулся в храм после скандала
Обновлено в 10:04
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика
В СВР рассказали о подготовке США военной операции в Венесуэле
Глава службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона видит признаки подготовки американской военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 02:38
Общество
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ
Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Министерство культуры РФ предложит ВГТРК подготовить телевизионную документальную драму о Сергее Есенине к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2020 году.
Обновлено в 10:04
Происшествия
У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей
При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 06:36
Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Профсоюзе отреклись от завышающих цены таксистов
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН заявил, что обычно так делают таксисты-нелегалы.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Здоровье
В ВОЗ сообщили об опасности гаджетов для детей до пяти лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте опубликовала рекомендации по физической активности и взаимодействии с электронными устройствами для детей, которым еще не исполнилось пять лет.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Самым популярным в США смартфоном Apple стал iPhone XR
Обновлено в 10:23
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14