Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взятокRT на русском 09:08
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
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Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
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ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
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Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
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Super Mario Maker 2 для Nintendo Switch выйдет 28 июня
Продолжение популярной игры Super Mario Maker было анонсировано в феврале во время Nintendo Direct.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
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Президиум ФЛГР признал удовлетворительными результаты лыжников
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) признал удовлетворительными результаты российской команды и работу тренерского штаба и федерации в прошедшем сезоне, заявила РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
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Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
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Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Авто
Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля
Обновлено в 05:00
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Наука
Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом
Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:54
Технологии
Образовательный стартап Coursera будет помогать с поиском работы
Фото: iStock Проект онлайн-образования Соиrsеrа привлек $103 млн в серии E. Теперь платформа будет готовить специалистов и помогать им найти работу.
Обновлено в 13:15
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
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Политика
Активисты заявили о возможном захвате посольства Венесуэлы в США
Представители общественных организаций, которые в настоящее время дежурят у стен посольства Венесуэлы, говорят, что сегодня планируется захват дипмиссии.
Обновлено в 05:36
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
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Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Общество
Особый вид недвижимости – глэмпинги: отели тысячи звезд
В последние годы в мире появился новый вид таких отелей – глэмпинги.
Обновлено в 03:14