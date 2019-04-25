Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взятокRT на русском 09:08

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
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Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках

Коммерсантъ09:14

Главу отдела ФСБ задержали по подозрению в получении крупных взяток

РИА Новости09:26

Глава отдела ФСБ Черкалин задержан по подозрению в получении крупных взяток

ТАСС09:16

Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках

РБК09:40

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

RT на русском09:08

Главу отдела ФСБ задержали по подозрению в получении крупных взяток

Новая газета09:06

Полковник ФСБ задержан по подозрению в крупных взятках

Интерфакс08:59
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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