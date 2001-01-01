Митрополит новой церкви Украины Епифаний рассказал о первом важном решении, которое будет принято сразу же после получения томоса 6 января. По его словам, первым делом будет проведено формирование руководящих органов Украинской поместной православной церкви.

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Политика Политика Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Армия и оружие Армия и оружие Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время Летные испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся уже в ближайшее время, в настоящее время на космодроме Плесецк достраивается необходимая инфраструктура.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России.

Политика Политика Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца

Политика Политика Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика Политика Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Политика Политика Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Политика Политика Пять зампредов правительства Омской области лишились должностей Как отмечается, на должности заместителей председателя областного правительства «с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев».

Политика Политика Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите во время своей речи в парламенте.

Политика Политика Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.

Политика Политика Правительство США готовится к остановке работы Белый дом и ряд федеральных агентств США начали готовиться к остановке работы.