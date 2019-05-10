Политика
Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколеКрасная весна 03:40
Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН. Накануне, бывший патриарх Филарет разослал приглашение епископам ПЦУ на «братскую беседу».
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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
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