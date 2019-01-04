Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Глава миграционного управления МВД ушла в отставкуРБК07:15
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают ТАСС и «Интерфакс». Собеседники агентств также сообщили, что Кириллова ушла в отставку по собственному желанию.
РБК07:15
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