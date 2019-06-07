Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»REGNUM 01:09
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество. Об этом Брудермюллер заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
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Немецкий магнат подверг критике политику США и призвал вернуться к полноценному партнерству с РФ
Новостной фронтвчера в 03:20
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство «Северного потока - 2»
Российская газетавчера в 02:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
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Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
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Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
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