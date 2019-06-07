Политика

Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»REGNUM 01:09

Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество. Об этом Брудермюллер заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
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Глава немецкого концерна призвал защитить «Северный поток — 2» от США

РИА Новости00:00

Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»

Комсомольская правда03:59

В Германии призвали к защите «Северного потока – 2» от США

Известия03:46

Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»

REGNUM01:09

Глава немецкого концерна BASF призвал защитить проект «Северный поток — 2»

Life.ru04:04

Немецкий магнат подверг критике политику США и призвал вернуться к полноценному партнерству с РФ

Новостной фронтвчера в 03:20

Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство «Северного потока - 2»

Российская газетавчера в 02:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»

Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено в 07:27
Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Здоровье

Врачи из Катара дали советы, как вести себя во время жары

На Аравийском полуострове, где по ночам держится температура около 40 градусов, лучше всех знают, как вести себя в жару.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество

В Туле прошел праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок»

Сегодня, 8 июня, в Тульском кремле состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок».
Обновлено в 07:27
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Авто

Ford подогревает спрос на кроссовер Territory

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Здоровье

Роспотребнадзор: в апреле и в мае в Волгоградскую область завезли корь

В Волгоградской области в апреле этого года зарегистрированы два завозных случая кори, и один завозной случай кори зафиксирован в мае.
Обновлено вчера в 02:21
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Футбол

Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»

Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
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