Политика

Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»Комсомольская правда 03:59

Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток - 2".
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Глава немецкого концерна BASF призвал защитить проект «Северный поток — 2»

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Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»

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Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство «Северного потока - 2»

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Новостной фронтвчера в 03:20

В Германии призвали к защите «Северного потока – 2» от США

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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Журналиста Голунова доставили в больницу

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Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

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По словам источника, сразу два надежным информатора сообщили, что компания в настоящее время почти завершила решение проблем со смартфоном Samsung Galaxy Fold и готовится выпустить его в продажу в июле текущего года.
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NVIDIA о разработке автопилота: важно не количество пройденных миль, а их качество

Представители NVIDIA убеждены, что использование симулятора позволяет многократно ускорить разработку безопасных систем автоматического управления транспортными средствами.
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В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

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Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос»

Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.
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Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады

Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
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Происшествия

Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды

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Обновлено в 09:38
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

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Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина

В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
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Общество

В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
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Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

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Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
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Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова

Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
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Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
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Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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