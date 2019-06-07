Политика
Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»Комсомольская правда 03:59
Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток - 2".
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