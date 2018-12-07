Политика

Глава канонической УПЦ вернул приглашение на Объединительный собор
Газета.Ru
08:53

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул патриархату Константинопольскому приглашение на Объединительный собор, передает Союз православных журналистов со ссылкой на источники.
Газета.Ru08:53
с чего всё началось
Письмо Вселенского Патриарха Предстоятелю Украинской Церкви опубликовал
 на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), известный как один из немногих епископов УПЦ, выступавших за создание на Украине единой поместной церкви.
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