Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»REGNUM 01:09
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество. Об этом Брудермюллер заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
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Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство «Северного потока - 2»
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