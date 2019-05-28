Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в ДонбассеИзвестия 15:38

с чего всё началось

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Армия и оружие Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Гаджеты Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.

Армия и оружие В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400 Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.

Политика Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Экономика На Украине сало подорожало на 70 процентов На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Происшествия Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.

Футбол «Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен» "Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру» Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Политика Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

Футбол Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Кино Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.

Музыка Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения» По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.

Шоу-бизнес Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.