Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в ДонбассеИзвестия 15:38

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
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с чего всё началось
"В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из "тусовки", но и демаскировал все позиции", - сообщают украинские СМИ
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Российская газета14:54

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Начальник генштаба ВСУ опозорился перед Владимиром Зеленским

Российская газета14:54

Новый начальник Генштаба ВСУ показал свой непрофессионализм на передовой

Телеканал 360°13:49

Глава ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Московский Комсомолец07:35

Начальник Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

ФАН09:58

С главой Генштаба ВСУ произошел конфуз на передовой

Рамблер07:21

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Газета.Ru12:03

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

ИА Новороссия06:41
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске

Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Гаджеты

Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года

Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400

Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз

Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины

Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Экономика

На Украине сало подорожало на 70 процентов

На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Обновлено в 08:52
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Общество

В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»

Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка

Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 11:59
Футбол

Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ

Обновлено в 14:47
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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