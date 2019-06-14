Экономика
Глава департамента валютного контроля Полупанов ушел из ЦБРFinancial One 10:50
До прихода в Центробанк в конце 2013 года Полупанов работал помощником министра экономического развития. Исполняющим обязанности директора департамента назначен Игорь Дворянчиков, до этого работавший первым заместителем Полупанова.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:19, Вашингтон
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