Экономика

Глава департамента валютного контроля Полупанов ушел из ЦБРFinancial One 10:50

До прихода в Центробанк в конце 2013 года Полупанов работал помощником министра экономического развития. Исполняющим обязанности директора департамента назначен Игорь Дворянчиков, до этого работавший первым заместителем Полупанова.
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