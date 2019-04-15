Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит АхметоваГазета.Ru 08:04

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.

Происшествия Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.

Культура Путин поздравил любимую всеми Пугачеву с юбилеем Сегодня советская и российская певица и народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает юбилей - 70 лет, передает LigaNews.

Политика Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

Происшествия Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам Пожарным пока не удается локализовать возгорание в Нотр-Дам-де-Пари. Пламя охватило левую башню собора.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.

Происшествия Следователи допросили рабочих из собора Парижской Богоматери Французские следователи провели допрос рабочих, которые проводили реконструкцию собора Парижской Богоматери.

Хоккей Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.

Энергетика Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Происшествия Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.

Космос Pepsi запустит рекламу на орбите Земли Целый кластер кубсатов образует, по замыслу разработчиков, на орбите Земли гигантский билборд, на котором с 2021 года будет транслироваться реклама.

Общество Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание В 2019 году вся Россия переходит к цифровому вещанию.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева показала большой беременный живот Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.

Общество В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.

Политика NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.

Политика Совет стран ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран-членов ЕС окончательно утвердил поправки к Газовой директиве, однако на работы по прокладке газопровода они никак не повлияют.

Здоровье Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут «Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.

Политика ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Общество Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.

Авто Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Происшествия Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери Агентство Line Press в своем аккаунте в Twitter разместило видеоролик, на котором видно, что происходит внутри собора Парижской Богоматери во время пожара.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Общество В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.