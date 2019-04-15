Футбол

Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»РИА Новости 06:52

Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

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Егоров: пусть Ахметов посмотрит значения слова «убивать». Некрасиво так говорить

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Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»

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Александр Егоров: «Пусть Ахметов посмотрит значение слова убивать»

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Александр Егоров: «Пусть Ахметов посмотрит значение слова „убивать“»

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Глава департамента судейства РФС сделал замечание Ахметову за выражение «так убивать нельзя»

Sport24.ru06:44

«Робот» Алеша и шедевр Миранчука. Хит-парад российского футбольного уик-энда

Советский спорт08:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Роскошная шевелюра всегда была предметом гордости Прохора Шаляпина.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС

Обновлено вчера в 10:03
Политика

Страны ЕС решили начать торговые переговоры с США

Министры стран ЕС приняли решение начать торговые переговоры с США.
Обновлено в 08:07
Авто

Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance

Новая версия автомобиля получит обозначение Mustang 2.3L High Performance. Сообщается, что речь идет о новом базовом исполнении модели.
Обновлено в 07:25
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

Компания Xiaomi представила в Китае новый велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump стоимостью 199 юаней (около $30).
Обновлено в 08:26
Спорт

Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Обновлено в 00:56
Политика

В Черниговской области националисты снесли бюст генералу Ватутину

В Черниговской области в селе Новые Боровичи националисты снесли бюст генералу Николаю Ватутину.
Обновлено в 08:22
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву

Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Петербуржец захотел разобрать гранату с дачи и взорвал квартиру

Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Общество

Суд назначил экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский районный суд Москвы назначил судебную экспертизу по делу «Седьмой студии», обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, передает корреспондент RNS из зала Мещанского районного суда, где слушается дело.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка

Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Политика

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником

На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Обновлено в 07:02
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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