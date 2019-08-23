Финансы
Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютойКомсомольская правда 23 августа в 23:07
Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.
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с чего всё началось
«В многополярном мире нам нужна многополярная валюта»,— сказал Марк Карни на ежегодной конференции Федеральной резервной системы в США, передает телеканал CNBC.Коммерсантъ23 августа в 23:45
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В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъ23 августа в 23:45
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