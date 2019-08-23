с чего всё началось

Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.

Экономика Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе Для сравнения: первое место в рейтинге популярности ипотеки занимает Ямало-Ненецкий АО, где этот показатель равняется 31,7, а в среднем в России он составляет 18,4.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Происшествия Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.

Политика Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.

Здоровье Эксперты развенчали 5 мифов об артериальной гипертонии То-есть, к 60 годам, человек не занимавшийся лечением гипертонии, может получить проблемы с сердцем, почками и др.

Политика Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.

Общество Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии 5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.