Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Кино
«Последнее испытание»: стоит ли смотреть пугающе-реалистичный триллер
29 августа на экраны страны выходит фильм «Последнее испытание», продолжение нашумевшей драмы «Училка» с Ириной Купченко в роли учительницы истории, доведённой до отчаяния и решившей взять в заложники своих учеников.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах
Обновлено вчера в 13:48
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 01:37
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 01:09
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Северная Корея осуществила ракетный пуск
Правительство Японии проинформировало о том, что Северная Корея осуществила еще один ракетный запуск.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда»
Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Экономика
В РФ установили новый прожиточный минимум
Ранее Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром РФ, установил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Греции увольняют совет директоров электрокомпании после крушения вертолета с россиянами
В Греции министерство окружающей среды и энергетики требует отставки руководства электрокомпании после крушения вертолета у острова Порос, в результате которого погибли пилот и двое россиян.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Chevrolet Trailblazer нового поколения выходит в продажу 5 сентября текущего года, сразу после официального дебюта на моторшоу в Чэнду.
Обновлено вчера в 04:49
Авто
19 500 км с хэтчбеком Kia Ceed: итоги длительного теста
Обновлено вчера в 23:06
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30