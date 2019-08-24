Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъвчера в 23:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Умер один из пятнадцати богатейших людей мира Дэвид Кох
Журнал Forbes оценивал состояние Коха в 50,5 миллиардов долларов (11 строчка в рейтинге самых богатых людей в мире).
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
В России дешевеет ипотека
Ставки вниз: ипотека в России дешевеет. С начала августа 18 из 20 крупнейших банков России снизили проценты по жилищным кредитам.
Обновлено в 01:44
Авто
Тысячи неисправных машин Mercedes-Benz стоят на стоянке вблизи Бремена
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
Длинные выходные будут связаны с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в понедельник скриншот с сайта "КонсультантПлюс" (www.consultant.ru) — Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 2 по 4 ноября, — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено вчера в 01:22
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено вчера в 14:41
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Кирстен Данст до сих пор стыдно за поцелуй с Брэдом Питтом
Обновлено в 00:04
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено вчера в 01:17
Авто
Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Ковалев переживает перед боем с Ярдом
Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд провели открытые тренировки в преддверии боя.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23