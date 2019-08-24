Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Общество
Медики назвали самую полезную для человека рыбу
Обновлено в 10:15
Космос
Причиной неудавшейся стыковки «Союза» с МКС стала уникальная неполадка
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту не удалось пристыковать к МКС из-за «не встречавшихся ранее колебаний» при сближении со станцией, заявил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Обновлено в 04:56
Политика
Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока
Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Политика
Противники саммита G7 вышли на манифестацию во Франции
Противники саммита неформального клуба ведущих держав G7 вышли на акции протеста во французском Андайе.
Обновлено в 06:19
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.
Обновлено в 09:31
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Воронеже школьницы избили 13-летнюю девочку до потери сознания
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Яковенко покинул пост посла РФ в Великобритании
Дипломатическую миссию в Лондоне сегодня, 24 августа, завершил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко.
Обновлено в 09:48
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Российского музыканта и актера Петра Мамонова срочно госпитализировали и отправили в реанимацию из-за инфаркта.
Обновлено в 07:37
Общество
В воскресенье в Петербурге улучшится погода
Тепло и солнце вернутся в Петербург. В воскресенье, 25 августа, в городе станет значительно теплее.
Обновлено в 09:33
Единоборства
Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.
Обновлено в 10:59
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признался в симпатии к двум кандидатам на должность премьер-министра страны, при этом он не назвал их имен.
Обновлено в 10:17
Культура
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.
Обновлено вчера в 20:06