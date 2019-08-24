Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

Происшествия В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Космос Причиной неудавшейся стыковки «Союза» с МКС стала уникальная неполадка Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту не удалось пристыковать к МКС из-за «не встречавшихся ранее колебаний» при сближении со станцией, заявил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Политика Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.

Космос Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.

Общество В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Политика Противники саммита G7 вышли на манифестацию во Франции Противники саммита неформального клуба ведущих держав G7 вышли на акции протеста во французском Андайе.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Политика Яковенко покинул пост посла РФ в Великобритании Дипломатическую миссию в Лондоне сегодня, 24 августа, завершил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко.

Культура Петра Мамонова отвезли в реанимацию Российского музыканта и актера Петра Мамонова срочно госпитализировали и отправили в реанимацию из-за инфаркта.

Общество В воскресенье в Петербурге улучшится погода Тепло и солнце вернутся в Петербург. В воскресенье, 25 августа, в городе станет значительно теплее.

Единоборства Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Здоровье Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский признался в симпатии к двум кандидатам на должность премьер-министра страны, при этом он не назвал их имен.