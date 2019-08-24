Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Обновлено в 05:22
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Единоборства
Украинец Усик отказался от боя с российским боксером
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Документ внес сенатор Владимир Лукин.
Обновлено в 09:31
Политика
Гудков обжаловал в ВС отказ в регистрации кандидатом
В пресс-службе оппозиционного политика Дмитрия Гудкова сообщили, что он обжаловал в Верховном суде отказ в его регистрации кандидатом в Мосгордуму.
Обновлено в 10:13
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple
Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.
Обновлено в 07:36
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в рамках первого этапа юниорского Гран-при, который проходит во Франции.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Кино
На Netflix появилась страница El Camino: A Breaking Bad Movie
Называется лента режиссера и сценариста Винса Гиллигана El Camino: A Breaking Bad Movie, в честь автомобиля Chevrolet El Camino из финальной серии.
Обновлено в 08:12
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов
Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
США объявили о новых санкциях против России с 26 августа
Первый пакет американских санкций по "делу Скрипаля" вступил в силу год назад.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»
«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Автоспорт
Квят не торопится возвращаться в «Ред Булл»
Пилот мог вернуться в команду «Формулы-1» «Ред Булл» по ходу нынешнего сезона, но остался в «Торо Россо» – фарм-команде «быков»: – В ближайшие две-три недели мы будем обсуждать этот вопрос, и я думаю, многое прояснится по поводу будущего сезона и вообще будущего, – заявил Квят, – Для меня ничего не меняется.
Обновлено в 10:00
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Происшествия
На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска
На трассе Магнитогорск – Кизильское произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Здоровье
Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38