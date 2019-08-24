Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъвчера в 23:45
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Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
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Обновлено вчера в 11:23
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Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов
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