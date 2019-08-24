Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета 23 августа в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7
Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»
В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
Обновлено в 02:04
Космос
Китайский луноход начал искать полезные ископаемые на Луне
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor
В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.
Обновлено в 06:37
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
В московских поликлиниках пройдут лекции по профилактике заболеваний
Лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 26 по 31 августа.
Обновлено в 05:44
Кино
Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 07:42
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Культура
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки
КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Московские коллекторы обстреляли должника и его ребёнка
В Подмосковье коллекторы обстреляли мужчину и его несовершеннолетнего сына. Нападение произошло 23 августа в Красногорске.
Обновлено в 01:13
Политика
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
В ноутбуках Lenovo найдена опасная уязвимость
В ПО ноутбуков Lenovo обнаружена опасная уязвимость.
Обновлено в 03:06
Экономика
Huawei потеряет 10 миллиардов долларов
Китайский технологический гигант ожидал получить значительные убытки после того, как был включен в санкционный список, но теперь он скорректировал свой прогноз и оценил, что его потребительский бизнес упустит около 10 миллиардов долларов дохода, что на треть ниже первоначальных оценок.
Обновлено в 07:43