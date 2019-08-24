Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.

Политика Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7 Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Футбол Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику» В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.

Экономика Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.

Гаджеты Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Здоровье В московских поликлиниках пройдут лекции по профилактике заболеваний Лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 26 по 31 августа.

Кино Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.

Экономика В России установлен новый прожиточный минимум Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Происшествия Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.

Происшествия Автомобильный мост обвалился в Харькове Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.

Армия и оружие КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.

Политика Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

Происшествия Московские коллекторы обстреляли должника и его ребёнка В Подмосковье коллекторы обстреляли мужчину и его несовершеннолетнего сына. Нападение произошло 23 августа в Красногорске.

Политика Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.

Гаджеты В ноутбуках Lenovo найдена опасная уязвимость В ПО ноутбуков Lenovo обнаружена опасная уязвимость.