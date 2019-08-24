Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъвчера в 23:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено в 14:53
Политика
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Культура
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
Обновлено в 03:55
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль
По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, которые в субботу приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН), тем, кто следит за разворачивающимися в Сирии событиями, название Хан-Шейхун знакомо – именно там было снято фальшивое видео о якобы имевшей место химической атаке правительственных сил.
Обновлено в 04:22
Экономика
Фестиваль «Молочная страна» в Уфе посетил Радий Хабиров
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в рамках первого этапа юниорского Гран-при, который проходит во Франции.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено в 04:48
Культура
Cкарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
За год колумбийско-американская актриса заработала 44,1 млн долларов.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
На Донбассе сгорел склад ВСУ, пропало дорогое оборудование из США
На Донбассе украинские военные провели очередную «Операцию Ы» — на одном из военных складов ВСУ 24 августа произошел пожар, в результате которого «испарилось» дорогостоящее военное оборудование производства США.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51